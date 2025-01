Grosse Veränderung bei Sauber: Alessandro Alunni Bravi, in den letzten Jahren das Gesicht des Rennstalls, verlässt Hinwil.

Bravis Engagement begann 2017 als Teil des Vorstands, seit 2022 amtete er als Geschäftsführer

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nächste einschneidende Veränderung beim Formel-1-Rennstall Sauber: Alessandro Alunni Bravi (50) wird seinen Posten als Team-Repräsentant und Geschäftsführer in Hinwil räumen.

«Seit ich 2017 dazugestossen bin, hat die Organisation sowohl aufregende als auch schwierige Zeiten erlebt, ohne jemals ihren Geist zu verlieren», lässt sich der Italiener in der Medienmitteilung zitieren. «Ich war stolz, dieses Team in den letzten zwei Jahren als Gesicht in der Öffentlichkeit zu repräsentieren.»

Bravi war 2017 erst in beratender Funktion ein Teil des Vorstands geworden, 2022 wurde er zum Geschäftsführer ernannt, 2023 wurde er zusätzlich Team-Repräsentant.

Binotto: «Alessandro war ein echter Teamplayer»

Landsmann Mattia Binotto (55), der im August 2024 als neuer Leiter des Rennstalls zu Sauber gestossen ist, zollt Bravi Respekt für seine geleistete Arbeit. «Alessandro war ein echter Teamplayer, der im Laufe der Jahre die Essenz von Sauber verkörpert hat.» Für die Zukunft wünsche er ihm nur das Beste.

Bravi bedankt sich explizit bei Finn Rausing (69), dem schwedischen Milliardär und früheren Sauber-Miteigentümer vor dem Audi-Einstieg beim Hinwiler Rennstall, und allen anderen, die ihm ihr Vertrauen über die letzten acht Jahre geschenkt hatten. «Dieses Team ist eine Familie und hat eine glänzende Zukunft vor sich.»