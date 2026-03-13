Hülkenberg im Tausendstel-Pech – wer holt die Pole in China?

Es geht weiter mit dem Kampf um die Pole für den Sprint am Samstag. Der grosse Favorit ist George Russell. Jetzt fahren alle auf dem Softreifen. Derweil gibt die Rennleitung bekannt, dass es nach dem Qualifying zwei Untersuchungen wegen Behindern geben wird. Gasly und Antonelli müssen bei den Stewards vorsprechen.
Q2 ist beendet und es reicht am Ende nicht für Nico Hülkenberg, sich für die Top Ten zu qualifizieren. Er scheidet auf Platz elf aus. Neben ihm sind auch Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad und Franco Colapinto ausgeschieden.
Lando Norris beschwert sich über Funk, dass er von Kimi Antonelli aufgehalten wurde. "Ich wollte diese Runde angreifen", funkt der McLaren-Pilot frustriert an sein Team.
Lange dauert es nicht, dann muss auch Leclerc seine Spitzenposition räumen. George Russell kommt mit einer 1:32.241 durch und setzt sich drei Zehntel vor Leclerc. Nico Hülkenberg liegt vier Minuten vor Ende von Q2 auf Platz zehn.
Charles Leclerc übernimmt zur Hälfte die Führung im Klassement und die Abstände sind schon jetzt wieder gross. Eine halbe Sekunde fehlt den McLaren auf Leclerc. Verstappen liegt neun Zehntel zurück.
Die Mercedes-Fahrer warten am längsten ab und werden dann gleich ganz zum Schluss die schnellen Zeiten setzen. Piastri und Gasly sind schon auf der ersten schnellen Runde.
Weiter geht es mit dem Q2! Dieses Mal haben die Fahrer zehn Minuten Zeit, um sich in die Top Ten zu setzen. Bereits eng könnte es hier für Red Bull werden. Verstappen war nur Elfter im Q1, Hadjar lag auf Platz 14.
Die Zeit ist abgelaufen. Franco Colapinto hat sich noch verbessern können und rettet sich ins Q2. Für Williams gibt es indes den Nackenschlag. Sowohl Carlos Sainz als auch Alex Albon scheiden aus. Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas und Sergio Pérez scheiden ebenfalls aus.
Es geht bereits in die finalen Minuten des ersten Qualifying-Segments. Ausgeschieden sind derzeit Albon, Colapinto, Stroll, Alonso, Bottas und Pérez, der nach dem Defekt nicht fahren kann.