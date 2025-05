Schnappt sich McLaren in Barcelona die nächste Pole?

Enger WM-Kampf

Die Weltmeisterschaft bleibt weiterhin extrem eng und spannend. Oscar Piastri führt die Gesamtwertung an, jedoch ist sein Vorsprung nach dem Monaco Grand Prix auf magere drei Zähler geschrumpft. Lando Norris ist sein direkter Verfolger und der Brite will mehr. Er will zurück an die Spitze. Mit einem Rückstand von 25 Punkten hält sich Max Verstappen auf Rang drei. Obwohl der Red Bull eindeutig unterlegen ist, holt der amtierende Weltmeister alles aus seinem Auto heraus. Er macht den Unterschied.