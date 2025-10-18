Hülkenberg hats erwischt – nun gehts um die Pole

Der Ferrari-Pilot legt als erster vor, was auch nötig ist. Denn aktuell steht Leclerc nur auf Platz zehn, da er noch keine saubere Runde absolvieren konnte.
Die Fahrer kehren wieder auf den Kurs zurück, um sich auf die finalen Runde dieser Session vorzubereiten. Kann Max Verstappen die Pole Position nochmals streitig gemacht werden?
Aktuell schnappt sich Verstappen die Pole vor Norris, der wiederum vor Russell und Antonelli steht. Die beiden Ferraris stehen aktuell nur auf neun und zehn, während Bearman auf fünf überrascht.
Der Franzose möchte gerade auf die Start/Ziel-Gerade abbiegen und kommt dabei etwas zu weit neben die Strecke, wodurch er den Wagen verliert und sich einmal um die eigene Achse dreht. Die Runde und auch der Reifensatz sind dahin.
Max Verstappen kontert umgehend Lando Norris, der sich kurzzeitig auf der Eins befunden hat. Mit 1:32,510 zeigt der viermalige Weltmeister drei lilafarbene Sektoren.
George Russell markiert eine neue Bestzeit in Q3 mit 1:32,959. Aber lange wird der Brite wohl nicht auf der Eins bleiben, den Verstappen fliegt schon wieder um den Kurs.
Der Australier geht als Erster auf die Piste und zeigt zwar eine gute Runde, welche aber nur für einen kurzen Augenblick für Platz eins berechtigt. Denn Leclerc und Bearman kontern umgehend.
Die beiden Führenden der Fahrer-WM konnten bislang in dieser Qualifying nur wenige Spitzenzeiten zeigen. So deutet vieles auf Max Verstappen hin, wenn es um eine mögliche Pole geht. Oder erleben wir doch noch eine überraschende Wendung?
Die finalen 12 Minuten laufen! Die Streckentemperatur hat in der Zwischenzeit etwas nachgelassen und das Thermometer zeigt nur noch 44 Grad.
Erneut tobt der Japaner am Boxenfunk nach Ende der Session. Wohl ist es erneut Liam Lawson, der das Gemüt des Red Bull-Fahrers erhitzt. Am Ausscheiden ändert das aber nichts mehr.