Austin-Sprint live im Ticker
Hülkenberg in Crash involviert – McLaren-Duo draussen

vor 1 Minute

15. Runde: Duell um den letzten Punkt

Bearman verteidigt sich mit allem, was er hat, gegen Antonelli. Die beiden liefern sich ein hartes Duell um den letzten verfügbaren Punkt. Beide kommen dabei kurz von der Strecke ab. Bearman hatte offenbar sogar alle vier Räder neben dem Asphalt, um seine Position zu halten. Die Rennleitung hat das notiert.

vor 4 Minuten

15. Runde: Kommt noch ein Hamilton-Angriff?

Die ersten beiden Plätze scheinen inzwischen vergeben zu sein. Lediglich der dritte Rang von Carlos Sainz ist noch nicht endgültig abgesichert. Lewis Hamilton konnte bislang jedoch keine entscheidenden Schritte nach vorn machen, um den Spanier unter Druck zu setzen.

vor 6 Minuten

13. Runde: Verstappen hat die Kontrolle

An der Spitze hat Verstappen inzwischen die Kontrolle über den Sprint bekommen. Er liegt über zwei Sekunden vor Russell. Sainz folgt weitere 2,8 Sekunden und hat seinen Abstand zu Hamilton stabil halten können. Gibt es heute das nächste Podest in Williams-Diensten?

vor 7 Minuten

12. Runde: So kam Hamilton vorbei

Eine Wiederholung zeigt derweil, wieso Hamilton plötzlich an seinem Teamkollegen dran war. Leclerc musste über die Auslaufzone und hatte dabei viel Zeit verloren.

vor 8 Minuten

11. Runde: Hülkenberg auf verlorenem Posten

Nach dem Crash in der ersten Runde ist Nico Hülkenberg nun auf verlorenem Posten und hängt auf Platz 15 im DRS-Zug hinter Esteban Ocon fest.

vor 9 Minuten

11. Runde: Verstappen mit der Lücke

Nach dem Manöver hat George Russell den Anschluss in Richtung Verstappen verloren. 1,6 Sekunden trennen die beiden Fahrer inzwischen. Sainz hält den dritten Rang, bekommt aber langsam Druck durch Hamilton.

vor 11 Minuten

9. Runde: Überholmanöver von Lewis Hamilton

Auch dahinter tobt ein enges Duell! Lewis Hamilton drückt sich an Charles Leclerc vorbei. Der versucht, den Konter zu setzen, bleibt aber hinter Hamilton zurück. Die Rennleitung hat derweil entschieden, dass es keine Strafe im Verstappen/Russell-Duell geben wird.

vor 14 Minuten

8. Runde: Russell setzt erste Attacke!

George Russell bläst zur Attacke! Plötzlich ist er neben Verstappen und sticht in Kurve 12 auf der Innenseite hinein. Doch beide kommen von der Strecke ab. Gut möglich, dass die Rennleitung da noch einmal draufschaut.

vor 16 Minuten

7. Runde: DRS freigegeben

DRS ist freigegeben. Kann George Russell das jetzt nutzen, um noch mal Druck auf Max Verstappen auszuüben? Sainz muss dahinter bereits abreissen lassen.

vor 16 Minuten

6. Runde: Keine Strafen

Die Rennleitung hat inzwischen bekanntgegeben, dass man den Vorfall nach dem Start als Rennunfall bewertet. Es wird keine Strafe geben.

