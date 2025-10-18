Hülkenberg in Crash involviert – McLaren-Duo draussen

15. Runde: Duell um den letzten Punkt

Bearman verteidigt sich mit allem, was er hat, gegen Antonelli. Die beiden liefern sich ein hartes Duell um den letzten verfügbaren Punkt. Beide kommen dabei kurz von der Strecke ab. Bearman hatte offenbar sogar alle vier Räder neben dem Asphalt, um seine Position zu halten. Die Rennleitung hat das notiert.