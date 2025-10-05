Verstappen verkleinert Rückstand auf Russell

28. Runde: Boxenstopp von Oscar Piastri

Eine Runde später kommt dann auch Oscar Piastri zu seinem Boxenstopp. Er bekommt ebenfalls die harten Reifen. Er hält sich vor Leclerc. Fernando Alonso war auch an der Box, doch bei ihm klemmt die Mutter. Er verliert viel Zeit und landet auf Platz 15.