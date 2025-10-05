DE
GP von Singapur im Ticker
Verstappen verkleinert Rückstand auf Russell

vor 1 Minute

37. Runde: Boxenfunk Max Verstappen

vor 3 Minuten

37. Runde: Schwache Verstappen-Runde

Von Max Verstappen muss es auf der letzten Runde einen Fehler gegeben haben. Er hat mit einem Schlag fast zwei Sekunden zu Russell verloren und bekommt dadurch wieder mehr Druck von Norris.

vor 6 Minuten

35. Runde: Verstappen drückt den Abstand

Max Verstappen drückt den Abstand weiter nach unten und liegt innerhalb von drei Sekunden in Richtung Verstappen. Immer noch auf seinem Soft unterwegs ist Lance Stroll als Neunter.

vor 9 Minuten

33. Runde: Verstappen verkleinert Rückstand

In den letzten Runden war Max Verstappen schneller als Russell und konnte so seinen Rückstand auf 3,3 Sekunden verkürzen. Doch Überholen ist hier noch einmal eine andere Angelegenheit.

vor 11 Minuten

31. Runde: Boxenstopp von Esteban Ocon

Esteban Ocon kommt als nächster Fahrer zu seinem Boxenstopp, womit dann nur noch vier Fahrer ihren Stopp absolvieren müssen.

vor 11 Minuten

30. Runde: Boxenfunk Fernando Alonso

"34 Runden noch", bekommt Alonso nach seinem missglückten Boxenstopp durchgesagt. Sichtlich genervt reagiert er am Funk: "Wenn ihr jetzt jede Runde mit mir redet, dann schalte ich den Funk ab."

vor 13 Minuten

29. Runde: Viele waren beim Stopp

Viele Fahrer waren inzwischen bei ihrem Stopp. Aus den Top Ten müssen nur noch Stroll, Ocon und Sainz wechseln. George Russell führt mit vier Sekunden Vorsprung zu Verstappen. Norris liegt weitere vier Sekunden dahinter auf Platz drei. Piastri hat knapp neun Sekunden Abstand zu seinem Teamkollegen.

vor 14 Minuten

28. Runde: Hülkenberg nach Stopp zurück

Nico Hülkenberg liegt nach seinem Stopp ebenfalls zurück und auch bei ihm scheint es Probleme gegeben zu haben. Er ist nur 18.

vor 16 Minuten

28. Runde: Boxenstopp von Oscar Piastri

Eine Runde später kommt dann auch Oscar Piastri zu seinem Boxenstopp. Er bekommt ebenfalls die harten Reifen. Er hält sich vor Leclerc. Fernando Alonso war auch an der Box, doch bei ihm klemmt die Mutter. Er verliert viel Zeit und landet auf Platz 15.

vor 16 Minuten

27. Runde: Boxenstopp von Lando Norris

Lando Norris kommt an die Box und absolviert seinen Stopp. Er wechselt auf den harten Reifen und kommt über vier Sekunden hinter Verstappen wieder raus.

