Verteidigt Verstappen die Pole?

Für Nico Hülkenberg setzte es im Qualifying am Samstag eine Enttäuschung ab. Er schaffte es nicht über Q1 hinaus und geht heute von Startplatz 17 ins Rennen. Etwas besser lief es für Teamkollege Gabriel Bortoleto, der von der 13 startet. Beide müssen also einige Plätze gut machen, wenn Sauber zum siebten Mal in den letzten acht Rennen Punkte holen möchte.
Gestern erlebten die Formel-1-Fans eines der verrücktesten Qualifyings. Insgesamt sechs Rote Flaggen unterbrachen immer wieder das Geschehen. Aus der Gruppe der Spitzenteams war es am Ende nur Max Verstappen, der trotz allem cool blieb und sich die Pole Position sicherte. Neben ihm in der ersten Reihe steht Carlos Sainz im Williams, der die ganz grosse Sensation nur knapp verpasste. Auch für Liam Lawson dürfte Platz drei im Racing Bull eine echte Genugtuung gewesen sein. Beim zweiten Racing Bull deuten sich in der Outlap hingegen Probleme an. Isack Hadjar, der auf Platz acht steht, meldete Leistungsprobleme an seinem Funk.
Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Rennen in Baku. Um 13:00 Uhr gehen die Boliden auf die Einführungsrunde.