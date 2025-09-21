Verteidigt Verstappen die Pole?

Verstappen-Pole im verrückten Qualifying

Gestern erlebten die Formel-1-Fans eines der verrücktesten Qualifyings. Insgesamt sechs Rote Flaggen unterbrachen immer wieder das Geschehen. Aus der Gruppe der Spitzenteams war es am Ende nur Max Verstappen, der trotz allem cool blieb und sich die Pole Position sicherte. Neben ihm in der ersten Reihe steht Carlos Sainz im Williams, der die ganz grosse Sensation nur knapp verpasste. Auch für Liam Lawson dürfte Platz drei im Racing Bull eine echte Genugtuung gewesen sein. Beim zweiten Racing Bull deuten sich in der Outlap hingegen Probleme an. Isack Hadjar, der auf Platz acht steht, meldete Leistungsprobleme an seinem Funk.