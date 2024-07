In der Formel 1 werden in beinahe jedem Rennen bunte Fahnen geschwenkt. Es gibt sie in Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz und gar eine, die als Spiegelei-Flagge bekannt ist. Blick erklärt, was es damit auf sich hat.

1/4 Bei Gefahr auf der Strecke wird eine oder zwei gelbe Flaggen geschwenkt.

Weder beim GP noch im Qualifying, ja nicht einmal im Training verläuft eine Formel1-Session ohne Zwischenfall. Um den Fahrern zum Beispiel nach einem Crash einen entsprechenden Hinweis zu geben, werden farbige Fahnen geschwenkt. Dabei steht jede Farbe für eine Anweisung der Rennleitung, auch wenn einige davon schon länger nicht mehr zum Einsatz kamen. Blick klärt über die Bedeutung der Flaggen auf, von denen die «Spiegelei-Flagge» den ganz klar eigenartigsten Namen trägt.

Grüne Flagge

Die grüne Flagge signalisiert freie Fahrt und wird nach einer Gefahrensituation oder zu Beginn einer Session gezeigt. Sie hebt alle vorherigen Einschränkungen auf und erlaubt den Fahrern, wieder mit voller Geschwindigkeit zu fahren und zu überholen. Die grüne Fahne wird in der Regel kurz geschwenkt, um den Fahrern das Ende einer Gefahrenzone anzuzeigen. Sie markiert auch den Start einer Trainings- oder Qualifyingsession und wird am Ende der Einführungsrunde vor dem Rennstart gezeigt.

Gelbe Flagge



Die wohl am häufigsten eingesetzte Flagge ist die Gelbe. Dies ist immer dann der Fall, wenn sich ein Hindernis auf oder neben der Strecke befindet. Das können kleine Trümmer oder aber ganze Autos inklusive Fahrer sein. Während bei harmloseren Gefahren eine gelbe Fahne geschwenkt wird, werden bei schweren Unfällen, die die Strecke teilweise oder vollständig blockieren, zwei gelbe Flaggen hin- und herbewegt. Für die Fahrer bedeutet dies, dass sie ihre Geschwindigkeit reduzieren müssen, um allfällige Ausweichmanöver zu vollziehen. Die wohl wichtigste Regel ist jedoch, dass bei gelben Fahnen nicht überholt werden darf. Sie werden solange angezeigt, bis die Strecke wieder vollständig frei ist und das Rennen wieder mit Maximalgeschwindigkeit gefahren werden kann.

Rote Flagge

Die rote Flagge bedeutet einen sofortigen Rennabbruch. Sie wird bei schwerwiegenden Unfällen oder extremen Wetterbedingungen gezeigt, die ein sicheres Weiterfahren unmöglich machen. Alle Fahrer müssen umgehend ihre Geschwindigkeit reduzieren und langsam in die Boxengasse zurückkehren. Das Rennen wird unterbrochen, bis die Strecke wieder sicher befahrbar ist. Je nach Situation kann das Rennen später neu gestartet oder komplett abgebrochen werden. Die rote Fahne bleibt so lange aktiv, bis die Rennleitung die Strecke wieder freigibt.

Blaue Flagge

Die blaue Flagge wird einem langsameren Fahrer gezeigt, der von einem schnelleren Fahrer überrundet wird. Sie signalisiert, dass der langsamere Fahrer das Überholen ermöglichen und nicht behindern soll. Im Rennen hat der überrundete Fahrer drei blaue Fahnen Zeit, um Platz zu machen, bevor er eine Strafe riskiert. In Trainings- und Qualifyingsessions wird die blaue Fahne gezeigt, um auf schnellere Fahrzeuge aufmerksam zu machen. Die blaue Flagge wird so lange geschwenkt, bis der Überholvorgang abgeschlossen ist.

Schwarze Flagge

Die schwarze Flagge ist die härteste Strafe für einen Fahrer und bedeutet die sofortige Disqualifikation vom Rennen. Sie wird einem Fahrer gezeigt, der einen schwerwiegenden Regelverstoss begangen hat oder dessen Fahrzeug als zu gefährlich für die Fortsetzung des Rennens eingestuft wird. Der betroffene Fahrer muss umgehend an die Box fahren und das Rennen beenden. Die schwarze Fahne wird in der Regel nur einmal gezeigt, da der Fahrer sofort reagieren muss.

Schwarz-weiss karierte Flagge (Zielflagge)

Die schwarz-weiss karierte Fahne, auch als Zielflagge bekannt, markiert das Ende des Rennens oder einer Session. Sie wird geschwenkt, wenn der führende Fahrer die Ziellinie überquert und signalisiert allen Fahrern, dass sie die Strecke nach einer weiteren Runde verlassen sollen. Die Zielflagge ist ein ikonisches Symbol des Motorsports und wird traditionell vom Rennleiter oder einem Ehrengast geschwenkt. Sie bleibt aktiv, bis der letzte Fahrer die Ziellinie überquert hat und beendet offiziell das Rennen oder die Session.

Schwarz-weisse Flagge (diagonal)

Die schwarz-weisse Flagge dient als letzte Verwarnung für einen Fahrer nach unsportlichem Verhalten. Sie wird diagonal geteilt und zusammen mit der Startnummer des betroffenen Fahrers an der Start-Ziel-Linie gezeigt. Diese Fahne signalisiert dem Fahrer, dass er bei einem weiteren Regelverstoss mit einer Strafe oder sogar Disqualifikation rechnen muss. Sie wird in der Regel nur kurz gezeigt, um den Fahrer zu warnen. Die Rennleitung verwendet diese Flagge, um Fahrer zu disziplinieren, ohne sofort härtere Strafen zu verhängen. Es liegt dann am Fahrer, sein Verhalten anzupassen und weitere Regelverstösse zu vermeiden.

Schwarze Flagge mit orangem Punkt («Spiegelei-Flagge»)

Die Spiegelei-Flagge wird eingesetzt, um einen Fahrer auf ein technisches Problem oder einen Schaden an seinem Fahrzeug hinzuweisen. Sie wird immer zusammen mit der Startnummer des betroffenen Fahrers gezeigt. Der Fahrer ist verpflichtet, bei nächster Gelegenheit die Boxengasse aufzusuchen, um das Problem beheben zu lassen. Ignoriert der Fahrer diese Anweisung, riskiert er eine Disqualifikation, da sein Fahrzeug als nicht mehr renntauglich eingestuft wird. Die Fahne wird so lange geschwenkt, bis der Fahrer darauf reagiert. In den letzten Jahren wurde die Spiegelei-Flagge jedoch seltener verwendet, da die Teams oft selbst technische Probleme erkennen und ihre Fahrer anweisen, an die Box zu kommen.

Gelb-rot gestreifte Flagge

Die gelb-rot gestreifte Flagge signalisiert eine Veränderung der Fahrbahnoberfläche, die zu verminderter Haftung führen kann. Sie warnt die Fahrer vor möglichen Gefahren wie Öl, Wasser oder Schmutz auf der Strecke. Wenn diese Fahne gezeigt wird, müssen die Fahrer besonders vorsichtig fahren und ihre Geschwindigkeit anpassen. Die Flagge wird in der Regel an der Stelle geschwenkt, wo die Gefahr beginnt, und bleibt so lange sichtbar, bis die Gefahrenstelle passiert ist. In einigen Fällen kann sie auch für mehrere Runden gezeigt werden, wenn die Streckenbedingungen sich nicht schnell verbessern lassen. Die Fahrer müssen in diesem Bereich mit verminderter Traktion rechnen und ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen, um Unfälle zu vermeiden.

