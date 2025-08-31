McLaren-Frontreihe – kommen sich Piastri und Norris in die Quere?

Was geht bei Verstappen?

Max Verstappen schien am Freitag beim Heimrennen mit dem Red Bull im Nirgendwo zu sein, konnte sich aber zum Qualifying stark zurückkämpfen und gewann den Schlagabtausch um Platz drei, wenn auch McLaren meilenweit entfernt war. Nun wird es spannend, was der Niederländer im Rennen leisten kann. Schaffte er es, die McLaren zu ärgern oder zumindest das Podest abzusichern? Von hinten lauern Isack Hadjar, der im Qualifying mit Platz vier überraschte, und George Russell. Ferrari brachte seine Fahrer auf die Plätze sechs und sieben. Liam Lawson, Carlos Sainz und Fernando Alonso komplettieren die Top Ten der Startaufstellung.