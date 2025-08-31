McLaren-Frontreihe – kommen sich Piastri und Norris in die Quere?

Nico Hülkenberg wurde in der Vergangenheit eine unheimliche Qualifying-Stärke nachgesagt, mit dem Sauber aber scheint der Deutsche vor allem in den Rennen performen zu können. Zum fünften Mal in Folge unterlag Nico Hülkenberg am Samstag seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto. Während für Hülkenberg nur Startplatz 17 zu Buche steht, schaffte der Rookie immerhin Platz 13. Aber auch insgesamt scheint der Sauber auf der Strecke in Zandvoort nicht ganz vorne im Mittelfeld mitmischen zu können. Dort heissen die Platzhirsche Williams und Aston Martin.
Schon vor Rennstart hat die Rennleitung mehrere Untersuchungen für nach dem Grand Prix angekündigt. Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Max Verstappen und Lando Norris stehen unter Beobachtung, weil sie die vorgeschriebene Delta-Zeit nicht eingehalten haben sollen. In solchen Fällen werden allerdings meist keine Strafen verhängt, da die Teams in der Regel stichhaltige Gründe für die langsameren Runden vorweisen können. Zudem wird auch gegen Lewis Hamilton ermittelt: Er soll auf seiner Sichtungsrunde am Boxeneingang eine Gelbe Flagge missachtet haben.
Max Verstappen schien am Freitag beim Heimrennen mit dem Red Bull im Nirgendwo zu sein, konnte sich aber zum Qualifying stark zurückkämpfen und gewann den Schlagabtausch um Platz drei, wenn auch McLaren meilenweit entfernt war. Nun wird es spannend, was der Niederländer im Rennen leisten kann. Schaffte er es, die McLaren zu ärgern oder zumindest das Podest abzusichern? Von hinten lauern Isack Hadjar, der im Qualifying mit Platz vier überraschte, und George Russell. Ferrari brachte seine Fahrer auf die Plätze sechs und sieben. Liam Lawson, Carlos Sainz und Fernando Alonso komplettieren die Top Ten der Startaufstellung.
In der WM liegen Oscar Piastri und Lando Norris nur neun Punkte auseinander. Heute dürfte es den nächsten packenden Schlagabtausch der beiden McLaren-Piloten geben. Nachdem Norris bislang alle Sessions für sich entschieden hatte, schlug Piastri ausgerechnet im Q3 zurück und sicherte sich mit hauchdünnen 0,012 Sekunden Vorsprung die Pole. Im Rennen wird es nun entscheidend sein, wer den besseren Start erwischt und wie McLaren die Strategie handhabt. In Ungarn war es die clevere Boxentaktik, die Norris letztlich den Sieg brachte. Offen bleibt die Frage: Haben beide Fahrer erneut freie Hand oder gibt das Team diesmal eine einheitliche Strategie vor?
Hallo und herzlich willkommen zum Rennen der Formel 1 in Zandvoort. Um 15:00 Uhr gehen die Autos auf die Einführungsrunde.