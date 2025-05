F1-Stars machen Jagd auf die Sprint-Pole in Miami

Piastri führt WM an

Nach seinem Sieg zum Saisonauftakt in Melbourne hat Lando Norris die Führung in der Weltmeisterschaft inzwischen eingebüsst. Teamkollege Oscar Piastri präsentierte sich zuletzt als der konstantere McLaren-Pilot, während Norris durch eigene Fehler an Boden verlor. Derzeit liegt er zehn Punkte hinter Piastri. Max Verstappen folgt dicht dahinter mit einem Rückstand von zwölf Punkten auf den Australier.