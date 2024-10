Lawson neu dabei

Die Racing Bulls sind mit einem neuen, alten Piloten am Start. Bereits in der vergangenen Saison ersetze Liam Lawson den damals verletzten Daniel Ricciardo. Jetzt hat er sein Cockpit komplett übernommen. Aufgrund von zu schlechter Leistung wurde Ricciardo frühzeitig in Rente geschickt. Nun bekommt Lawson eine zweite Chance und wird die Saison bei den Racing Bulls zu Ende fahren. Auch in 2025 soll Lawson weiter in der Formel 1 fahren. Ob bei den Racing Bulls oder doch bei Red Bull steht noch in den Sternen. Nach Aussage von Helmut Marko könnte er bei guten Leistungen noch ins A-Team befördert werden.