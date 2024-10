Ungewisse Zukunft: Audi-Sauber-Pilot Valtteri Bottas. Foto: Lukas Gorys 1/6

Kurz zusammengefasst Bottas wartet auf grünes Licht für Audi-Cockpit

Mick Schumacher gilt als möglicher Nachfolger bei Audi-Sauber

Drei Jahre lang kämpfte Bottas mit Zhou um Verbesserungen beim Fahrzeug

Roger Benoit und Tobias Grüner

Der zehnfache GP-Sieger mit Mercedes (2019 auch hier in Austin): «Ich kann leider nichts machen. Es liegt nicht in meiner Hand. Die Bedingungen von meiner Seite stehen fest. Ich kann nur auf grünes Licht warten.»

Das Theater um den zweiten Sitz neben Nico Hülkenberg (37) begann mit der klaren Sainz-Absage an Audi-Sauber. Das Chaos und die Negativspirale hatten den Spanier abgeschreckt.

Der nächste Plan «Mitbewohner fürs Seniorenheim gesucht» scheiterte wohl daran, dass McLaren (Bortoleto) und Williams (Colapinto) ihre Academy-Fahrer gerne für 2025 in der Formel 1 gesehen hätten, aber nicht als dritten Mann in einem andern Team neben Hülkenberg und Bottas.

So kam Schumi auf die Liste

Warum der Ober-Guru Mattia Binotto (54) nicht mutiger war, wer weiss es? Jetzt scheint der in Lausanne geborene Italiener in der Zwickmühle zu sein: Vertrags-Verlängerung mit Bottas oder eben den Piloten, der auf keiner anderen Liste steht, zu nehmen: Mick Schumacher (25).

Was für eine Ausgangslage. Bottas: «Natürlich weiss ich, dass die Situation für mich riskant ist, weil es nur noch einen Sitz gibt. Ich liebe die Formel 1 und will bleiben. Ich versuche, positiv zu bleiben. Weil ich glaube, dass ich in das Audi-Cockpit gehöre!»

«Es wäre auch im Interesse des Teams»

Der WM-Letzte Bottas weiter: «Es wäre auch im Interesse des Teams das Beste. Doch ich kann nichts machen.»

Warum? Bottas: «Vor einem Monat hiess es noch, dass die Entscheidung so schnell wie möglich getroffen wird. Jetzt muss ich dem Team von meiner Seite aus eine Deadline setzen. Bald ist Weihnachten – und wenn ich mich nach einem anderen Job umsehen muss, ist nicht mehr viel verfügbar.»

Drei Jahre lang hatte der Finne Zeit, sich mit Zhou um eine Verbesserung zu bemühen. Die Mission scheiterte zusammen mit den Ingenieuren kläglich: «Viele Leute schauen nur auf die Ergebnisse. Aber in diesem Auto ist es nicht leicht zu glänzen. Ich vertraue aber darauf, dass Mattia weiss, was er von mir bekommt. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber bevor nichts unterschrieben ist, sollte man nicht zu sicher sein.»

Bottas: «Das Team hat verschiedene Optionen. Am Ende kommt es auf die Frage an: Erfahrung oder Jugend? Bei Audi-Sauber hat man Zeit, deshalb muss ich auf eine baldige Entscheidung drängen. Geld sollte hier kein Problem sein. Was man so hört, sollte Audi auch über das nötige Budget verfügen.»