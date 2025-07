Hamilton neben der Strecke und draussen

10. Minute: Neue Bestzeit von Lando Norris in Q2

Zum Ende vom Q2 geht es noch einmal hoch her und es gibt noch viele Verbesserungen. Die haben Norris kurzzeitig in Bedrängnis gebracht. Schliesslich kann er aber noch mal eine Bestzeit setzten und zieht um fast zwei Zehntelsekunden an Verstappen vorbei.