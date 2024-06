Bei Sauber geht die langweilige und mühsame Warterei auf den ersten WM-Punkt seit jetzt 14 Nuller-Rennen in die nächste Runde. Ab Freitag träumen die Hinwiler eben in Barcelona weiter.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die Fans sind längst von den ewigen Punkte-Parolen des Teams genervt. Sie haben das Vertrauen (fast) verloren und klammern sich an die einzige wahre Hoffnung: Irgendwann wird es 2024 sicher noch funktionieren. Ob der C44 oder die kaum motivierten Piloten das Problem darstellen, das Gesamtpaket stimmt seit Monaten nicht mehr.

Die grausamen Resultate

Nach den Trauervorstellungen des WM-Schlusslichtes bei den vielen Ausfällen in Monaco (13./16.) und Montreal (13./15.) werden wieder einmal die Upgrades angepriesen. Die 2024 die Leistung auf eine Runde noch nie verbesserten. Sechsmal überstand das Duo gemeinsam die erste Quali-Hürde nicht!

Team-Repräsentant Alunni Bravi: «Nach dem herausfordernden Rennen in Kanada wollen wir schon die erste Gelegenheit wahrnehmen, die Stärke der motivierten Mannschaft zu demonstrieren. Wir vertrauen weiter in unsere Fähigkeit, um WM-Punkte zu kämpfen.»

Fahrer-Duo im Punkte-Fieber

Valtteri Bottas (20. in der WM): «Barcelona ist eine Strecke, auf der kein Team ein Geheimnis hat. Es sind die kleinsten Details, die den Unterschied ausmachen – vor allem in der Qualifikation. Aber mit einer besseren Vorstellung bei der Pole-Jagd können wir am Sonntag wieder um Punkte kämpfen.»

Guanyu Zhou (19. der WM): «Ich bin aufgeregt, dass es wieder weitergeht. Und ich bin entschlossen, in den Kampf um Punkte einzugreifen. Letztes Jahr wurde ich dort Neunter. Jetzt entscheidet die aktuelle Leistung, die wir aus dem Auto holen können!»

Wo sind die Fortschritte 2024?

Die Botschaft aus Hinwil wird also das daueroptimistische Trio auch beim zehnten WM-Lauf begleiten. Die Fans haben ihre eigene Meinung nach jeder weiteren Pleite gebildet, können auch diesmal nur schmunzeln.

Man wartet eigentlich nur darauf, dass Bottas – wie gegen das Saisonende 2023 – plötzlich in einer Medienrunde sagt: «Wir haben seit über einem Jahr keine Fortschritte gemacht! Zum Glück sind wir nicht WM-Letzter!»

Sagt endlich die Wahrheit

Es wären endlich mal realistische Worte, die zwar schmerzen, aber im Punkte-Jammer die ewigen Versprechen und Schönredereien – wenn auch auf brutale Art und Weise – relativieren.