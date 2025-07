Vergangenes Wochenende wurde in Spa die zweite Saisonhälfte lanciert, nach kommendem Sonntag ist jedoch bereits Sommerpause. Davor findet in Ungarn das 14. F1-Rennen 2025 statt. Alle Startzeiten von Trainings, Qualifying und Rennen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Tag Kategorie Zeit Freitag, 1. August 1. Freies Training 13.30 Uhr Freitag, 1. August 2. Freies Training 17 Uhr Samstag, 2. August 3. Freies Training 12.30 Uhr Samstag, 2. August Qualifying 16 Uhr Sonntag, 3. August Rennen 15 Uhr

Bevor sich die Formel 1 in die vierwöchige Sommerpause verabschiedet, in der es nicht zu einem Wechsel von Verstappen zu Mercedes kommen wird, liefern sich die Piloten in Ungarn einen vorerst letzten Kampf. Auf dem Hungaroring knapp 20 Kilometer von Budapest entfernt, stellt sich eigentlich nur eine Frage: Welcher der beiden McLaren-Piloten übersommert als Leader?

Oscar Piastri geht mit 16 Punkten Vorsprung auf seinen einzigen richtigen Konkurrenten und Teamkollegen Lando Norris in den GP von Ungarn und müsste für seine Verhältnisse (nur in Australien ausserhalb der Top-4) einen rabenschwarzen Tag einziehen, um die Führung abzugeben. Wird er mindestens Fünfter, bleibt sein Name sicherlich bis zum Grossen Preis der Niederlande vom 31. August ganz oben.

Nach dem Sprintwochenende von letzter Woche erwartet uns in Ungarn wieder ein klassisches Programm mit Trainings am Freitag und Samstagmorgen, Qualifying am Samstag- und Rennen am Sonntagnachmittag. Das Qualifying und Rennen gibts live auf Blick.