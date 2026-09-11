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F1-Fans sind sauer
Das Paddock in Madrid sorgt für viel Frust

Am Wochenende geht der GP von Madrid das erste Mal über die Bühne. Das Paddock und das Podium sorgt nun aber schon vor dem Rennen für viel Frust bei den F1-Fans.
Publiziert: 07:51 Uhr
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Motorsport
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