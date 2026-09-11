DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Formel 1
F1: Paddock in Madrid sorgt für viel Frust unter den Fans
F1-Fans sind sauer
Das Paddock in Madrid sorgt für viel Frust
Am Wochenende geht der GP von Madrid das erste Mal über die Bühne. Das Paddock und das Podium sorgt nun aber schon vor dem Rennen für viel Frust bei den F1-Fans.
Publiziert: 07:51 Uhr
Teilen
Kommentieren
Motorsport
1:09
Nach fatalem Unfall
Rennfahrer rettet Konkurrent aus brennendem Auto
1:32
Wert von mehreren Millionen
Hamilton erfüllt sich mit Retro-Ferrari einen Traum
1:32
70 Meter hohe künstliche Kurve
Futuristischste Formel-1-Strecke nimmt Form an
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen