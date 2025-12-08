Dr. Helmut Marko, der 82-jährige Motorsport-Berater von Red Bull, steht laut dem «Telegraph» vor seinem Abschied vom Rennstall. Markos enge Beziehung zu Max Verstappen ist bemerkenswert.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Kommt es in der Formel 1 zu einer Trennung mit Knalleffekt? Was Dr. Helmut Marko (82) in einem «Sky»-Interview am Sonntag bereits leise angekündigt hat und vom Blick bereits angedeutet wurde, soll nun wahr sein: Laut dem britischen «Telegraph» steht der Motorsport-Berater von Red Bull vor seinem Abgang beim Rennstall.

Gemunkelt wird, dass gewisse Red-Bull-Chefs schon länger nicht mehr nur Freude an Marko hatten.

Marko pflegt ein besonderes Verhältnis zu Verstappen

Besonders brisant: Marko ist nicht nur vierfacher Hotelbesitzer, sondern auch eine enge Bezugsperson des vierfachen Weltmeisters Max Verstappen. Dieses ausgeprägte Verhältnis galt jahrelang als seine stärkste Stütze im Team.

Laut dem Bericht aus England soll der Abgang Markos allerdings keinen Einfluss auf die Zukunft des Holländers bei Red Bull haben. Dessen Entscheidung, ob er über 2026 hinaus für Red Bull fährt, soll von der Qualität des Autos in der kommenden Saison abhängen.

Der Rennstall selbst schweigt bisher zu diesen Gerüchten. Klar ist jedoch: Sollte Marko tatsächlich abtreten, würde die Formel 1 eine unverwechselbare und manchmal unbequeme Stimme verlieren.