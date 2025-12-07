Roger Benoit Formel-1-Experte

Zum 14. Mal steigt hier in Abu Dhabi das Saisonfinale. Vettel (2010), Hamilton (2014), Rosberg (2016) und Verstappen (2021) wurden auf dem Inselkurs Weltmeister.

Am Sonntag geht mit Renault ein alter, sehr erfolgreicher Motor in die Rente. Mit dem PS-Herz der Franzosen wurden 11 Fahrer Weltmeister. Dazu gab es 12 Titel bei den Konstrukteuren. Zu Buche stehen 178 Siege, 507 Podestplätze, 216 Polepositions und 190 schnellste Runden. Merci.

Mit Michael Schmidt (66) tritt ein Freund und Wegbegleiter seit 1982 ab. Der Mann von «Auto Motor und Sport» war jahrelang als Mike Hammer die Technik-Stimme von Blick.

Ob Red-Bull-Sportdirektor Helmut Marko (83) ade sagt, will er bald entscheiden. ORF, Servus TV und Sky würden eine unersetzliche und oft auch sehr kritische Stimme am Mikrofon verlieren.

Apfelkuchen mit Peter Sauber

Als Ehepaar zum Abschied seines früheren Teams nach Abu Dhabi angereist: Peter Sauber (82) und seine Christiane, mit der er seit 1965 verheiratet ist! Sie wollen die letzten Runden des C45 (der mit dem C zum letzten Mal ihren Namen trägt) geniessen – und sich über die letzten Punkte freuen. Hoffentlich. Nach 33 Saisons sprach Blick (wohl nicht zum letzten Mal) lange mit Peter Sauber – und ass dabei sogar seinen so geliebten Apfelkuchen.

Auf die Frage nach seinem letzten Geheimnis überlegte der Zürcher aus dem Seefeldquartier lange. «Es weiss kaum jemand, dass vor rund 20 Jahren Lewis Hamilton fast für uns gefahren wäre. Der Brite gehörte McLaren, und sie wollten ihn zur Formel-1-Lehre nach Hinwil schicken. Also trafen sich die McLaren-Delegation mit Lewis und dessen Vater sowie unserer Hausjuristin Monisha Kaltenborn und ich auf dem Flughafen Kloten.»

Und was geschah? Sauber: «Der Deal platzte, weil ihn McLaren nur für ein Jahr ausleihen wollte – wir aber auf zwei Jahre pochten!» Und so startete Hamilton 2007 seine GP-Karriere bei McLaren. Er stand neunmal in Serie auf dem Podest, bei drei Siegen!