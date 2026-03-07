Warum crashte Verstappen, warum blieb Bortoleto stehen?

Nach dem ersten Formel-1-Qualifying der Saison in Australien ist klar: Diese Saison ist eine mit 1000 Fragen.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die erste Bilanz 2026 nach drei Trainings und der Qualifikation ist schnell gezogen: Es war ein wilder Ritt durch die neuen Regelbücher hier in Melbourne.

Und egal, wie das Rennen ausgeht, es wird weitere offene Fragen aufwerfen. Ja, wir stehen vor einer Saison mit 1000 Fragen – und nicht alle können zur Zufriedenheit der Fans, Medien, Teams und Fahrer beantwortet werden.

Dass Kimi Antonelli im dritten Training den Mercedes in tausend Teile zerlegte, lag wohl an einer Bodenwelle. Antonelli: «Meine Helden sind die Mechaniker, die das Wrack in Rekordzeit wieder zusammengebaut haben.» Der Italiener schaffte mit Teamkollege George Russell (achte Pole) noch die erste Startreihe. Applaus.

Dass Max Verstappen im ersten Teil der Qualifikation den Red Bull zerstörte (und ganz hinten starten muss), dürfte an der neuen, nicht ganz unumstrittenen Formel 1 liegen. Wenn man beim Bremsen offenbar zu viel Energie lädt, blockiert die Hinterachse. Verstappen: «Wie gesagt, das sind die neuen Regeln. Sie werden noch andere überraschen. Ich habe alle gewarnt!»

Dass Gabriel Bortoleto (0,082 Sekunden vor Nico Hülkenberg) seinen sensationellen Einzug ins Top-10-Finale nicht ausnutzen konnte, lag am Audi, der mitten in der Boxeneinfahrt stehenblieb.

Warum? Bortoleto: «Plötzlich war ich im Leerlauf.» Im Team wurde noch zwei Stunden nach dem Drama gerätselt. «Vielleicht war es ein kaputter Sensor.» Irgendeine Antwort wird es auch in diesem mysteriösen Fall geben.