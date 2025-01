«Der König ist angekommen» Lewis Hamilton dreht seine ersten Runden im Ferrari

Auf der hauseigenen Ferrari-Strecke in Fiorano durfte Lewis Hamilton seine ersten Runden in Rot drehen. Hunderte Fans fiebern dabei am Streckenrand mit. Hamilton zeigt sich dankbar und grüsst nach seiner Session die wartenden Fans.

Publiziert: vor 24 Minuten