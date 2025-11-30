Verstappen neuer Leader – geht McLarens Strategie auf?

Max Verstappen kommt an die Box...
Geht es auch für Lando Norris jetzt schnell an Antonelli vorbei? Der ist inzwischen auch im DRS zum Mercedes angekommen.
Oscar Piastri hält sich tatsächlich nicht lange an Antonelli auf und geht ohne grosse Gegenwehr des Mercedes-Fahrers am Anfang der 30. Runde vorbei.
Ferner: 15. Bortoleto (Sauber).
Oscar Piastri fliegt regelrecht an Kimi Antonelli heran und macht pro Runde deutlich Boden gut. Doch wenn er keinen Weg findet, seinen klaren Pace-Vorteil in ein Überholmanöver umzusetzen, wird er im Windschatten des Mercedes spürbar Zeit verlieren.
Lance Stroll wird von der Rennleitung bestraft, weil er in der Boxengasse zu schnell war. Er bekommt eine Fünf-Sekunden-Strafe.
Nach den Stopps hat Max Verstappen die Führung übernommen. Carlos Sainz liegt 13,4 Sekunden dahinter. Dann folgt Antonelli vor Piastri und Norris.
Lando Norris biegt jetzt auch ab. Wo geht es für ihn wieder raus? Hinter Alonso ist das Feld eng und der kann viele Positionen verlieren. Er muss also unbedingt vor dem Aston Martin rauskommen. Gelingt das? Knapp!
Oscar Piastri wird am Ende der 24. Runde an die Box geholt. Auf der nächsten Runde wird dann Norris reinkommen. Für Piastri gibt es frische Mediums und er kommt vor Alonso auf Platz fünf wieder raus.
Alex Albon ist der erste Fahrer im Feld, der eine Verwarnung für Tracklimits bekommt. Wenn er noch einmal neben der Strecke ist, dann wird es eine Strafe geben.