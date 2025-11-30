DE
FR
Abonnieren
Zum Formel1-Kalender
LIVE
Lap 32/57
GP von Katar
Doha
Doha
1.
Max Verstappen
Max Verstappen49:06.355Red Bull Racing
2.
Oscar Piastri
Oscar Piastri+15.028McLaren
3.
Carlos Sainz Jr
Carlos Sainz Jr+18.493Williams
zattoo placeholder
Zattoo Logo

Katar-GP im Ticker
Verstappen neuer Leader – geht McLarens Strategie auf?

vor 1 Minute

33. Runde: Boxenstopp von Max Verstappen

Max Verstappen kommt an die Box...

vor 4 Minuten

31. Runde: Geht auch Norris schnell vorbei?

Geht es auch für Lando Norris jetzt schnell an Antonelli vorbei? Der ist inzwischen auch im DRS zum Mercedes angekommen.

vor 5 Minuten

30. Runde: Überholmanöver von Oscar Piastri

Oscar Piastri hält sich tatsächlich nicht lange an Antonelli auf und geht ohne grosse Gegenwehr des Mercedes-Fahrers am Anfang der 30. Runde vorbei.

vor 5 Minuten

Die aktuellen Top 10

Ferner: 15. Bortoleto (Sauber).

vor 8 Minuten

28. Runde: Piastri rauscht an Antonelli heran

Oscar Piastri fliegt regelrecht an Kimi Antonelli heran und macht pro Runde deutlich Boden gut. Doch wenn er keinen Weg findet, seinen klaren Pace-Vorteil in ein Überholmanöver umzusetzen, wird er im Windschatten des Mercedes spürbar Zeit verlieren.

vor 8 Minuten

27. Runde: Strafe für Lance Stroll

Lance Stroll wird von der Rennleitung bestraft, weil er in der Boxengasse zu schnell war. Er bekommt eine Fünf-Sekunden-Strafe.

vor 10 Minuten

27. Runde: Verstappen übernimmt Führung

Nach den Stopps hat Max Verstappen die Führung übernommen. Carlos Sainz liegt 13,4 Sekunden dahinter. Dann folgt Antonelli vor Piastri und Norris.

vor 11 Minuten

26. Runde: Boxenstopp von Lando Norris

Lando Norris biegt jetzt auch ab. Wo geht es für ihn wieder raus? Hinter Alonso ist das Feld eng und der kann viele Positionen verlieren. Er muss also unbedingt vor dem Aston Martin rauskommen. Gelingt das? Knapp!

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 14 Minuten

25. Runde: Boxenstopp von Oscar Piastri

Oscar Piastri wird am Ende der 24. Runde an die Box geholt. Auf der nächsten Runde wird dann Norris reinkommen. Für Piastri gibt es frische Mediums und er kommt vor Alonso auf Platz fünf wieder raus.

vor 16 Minuten

23. Runde: Verwarnung für Albon

Alex Albon ist der erste Fahrer im Feld, der eine Verwarnung für Tracklimits bekommt. Wenn er noch einmal neben der Strecke ist, dann wird es eine Strafe geben.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen