Die Konkurrenz punktet in Spielberg, Kick-Sauber geht leer aus. Haas-Pilot Nico Hülkenberg glänzt mit Platz 6. Führt er die Hinwiler Equipe 2025 aus der Krise?

Der 16. Sauber-Nuller in Serie

Der 16. Sauber-Nuller in Serie

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Toller Sechster in Spielberg: Haas-Pilot Nico Hülkenberg (vorne).

Roger Benoit aus Spielberg

Als die Hinterbänkler in Spielberg um die so wertvollen WM-Punkte kämpften, war Sauber wieder längst geschlagen: 16. Bottas, 17. Zhou.

Das klare WM-Schlusslicht musste akzeptieren, dass gleich drei «Rivalen» ihr Konto wieder erhöhten: Haas-Ferrari (12), Racing Bulls (2) und Alpine (1).

Am meisten Freude in Hinwil dürfte der sensationelle 6. Platz von Nico Hülkenberg (36) ausgelöst haben. Der Deutsche hat bereits vor einigen Wochen einen mehrjährigen Vertrag mit Audi-Sauber unterschrieben. Es ist vielleicht der wichtigste Erfolg für die Zürcher Oberländer 2024.

Bottas und Zhou wirken immer lustloser

Auch beim elften WM-Lauf hatten Bottas und der aus der Boxengasse startende Zhou auch nie den Hauch einer Chance, in die Nähe von Punkten zu kommen. Sie wirken immer lustloser.

Der Tag hatte für Sauber schon schlecht begonnen. Im Hauptrennen der Formel 2 blieb Ersatzfahrer Maloney (20) beim Start stehen. Der Mann aus Barbados, einst Gesamtleader, ist ins breite Mittelfeld abgestürzt.

Tsunodas Mega-Busse wegen Beleidigung

Wegen Zhou kassierte der Japaner Yuki Tsunoda (Racing Bulls) übrigens mit 40'000 Euro eine der höchsten Strafen der letzten Jahre.

Werbung

Tsunoda hatte am Samstag nach der Qualifikation den Chinesen am Teamfunk beleidigt: «Ein geistig Behinderter». Bei der FIA sagte dann Yuki, dass er gar nicht gewusst habe, was seine Worte bedeuten.