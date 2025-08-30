DE
Charles Leclerc hat ihn gesehen
Hier überquert der Fuchs die Strecke

Kuriose Szene in Zandvoort: Charles Leclerc meldet über Funk tierischen Besuch. Ein Fuchs hat sich in Kurve 10 aufgehalten.
Publiziert: vor 58 Minuten
