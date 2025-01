Jetzt hat der siebenfache Weltmeister auch diese Premiere hinter sich: Lewis Hamilton hat seinen ersten Crash in Diensten von Ferrari hingelegt. Passiert ist es bei Tests in Barcelona.

Marco Pescio Reporter Sport

Es ist der zweite Tag der Testfahrten in Barcelona – und Lewis Hamilton (40) schlägt im Ferrari bereits das erste Mal in die Reifenstapel ein. Der Brite verliert am Mittwochvormittag im letzten Sektor die Kontrolle über seinen SF-23 und fliegt von der Strecke. Sofort sind die Rettungskräfte zur Stelle, doch der siebenfache Weltmeister bleibt glücklicherweise unverletzt.

Das Auto hingegen wird beim ersten Crash des neuen Ferrari-Superstars ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Die Aufhängung sowie einige Areodynamikteile sollen laut Medienberichten beschädigt worden sein. Und als weitere Konsequenz des Unfalls werden die Testläufe von Teamkollege Charles Leclerc (27) nach hinten verschoben.

Ferrari testet seit Dienstag in Barcelona. Es sind insbesondere für Hamilton wichtige Tage, da er sich nach zwölf Jahren bei Mercedes an einen neuen Rennstall und einen neuen Wagen gewöhnen muss, auch wenn er die ersten Runden in der Version von 2023 gedreht hat.

Den neuen Ferrari-Flitzer gibts am 19. Februar zu sehen, wenn die Scuderia in Fiorano die grosse Präsentation geplant hat. Einen Tag nach dem Saison-Launch in London. Bis dann wird Hamilton weitere Tests beim neuen Arbeitgeber hinter sich haben.