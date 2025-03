Piastri jagt WM-Titel – wann fliegt Doohan raus?

Die Australier haben vor dem Saisonstart am Sonntag um 15 Uhr Lokalzeit (5 Uhr MEZ, SRFzwei) nur Luxusprobleme. Bereits sind für die vier Tage 330'000 Tickets verkauft. Und mit Oscar Piastri sowie Jack Doohan starten zwei Lokalhelden.

1/6 Ist Oscar Piastri ein Mann für den WM-Titel? Foto: Lukas Gorys

Roger Benoit Formel-1-Experte

Der Countdown läuft

Alle Teams haben hier schon ihre Container-Motorhomes eingerichtet – und in den Garagen stehen die meisten Autos startklar. Das Wetter hat sich am Dienstag nicht geändert: sonnig, 32 Grad im Schatten.

Für die einheimischen Fans ist mit Oscar Piastri (23) im McLaren-Mercedes der klare Favorit schon erkoren. Der junge Mann aus Melbourne mit erst 46 GPs, zwei Siegen und 389 Punkten wird Teamkollege und Vizeweltmeister Lando Norris (25) das Leben 2025 noch schwerer machen.

Piastri top – Doohan flop

Der WM-Vierte will «so bald wie möglich» in die Titel-Fusstapfen seiner Landsleute Jack Brabham (Weltmeister von 1959, 1960, 1966) und Alain Jones (1980) treten. Den Titel des jüngsten Weltmeisters behält Sebastian Vettel mit 23 Jahren – Piastri wird am 6. April bereits 24 Jahre alt.

Der andere Australier, Jack Doohan (22) aus Queensland, ist bereits angeschlagen, nervt sich über die meisten Reporter-Fragen. Denn der Alpine-Pilot steht schon beim WM-Start in der Kritik – und auf der Abschussliste.

Bald fährt Colapinto

«Warum Doohan bald seinen Job loswerden könnte», titelte «The Age» in Melbourne. Der Sohn des fünffachen Töff-Weltmeisters Mick Doohan (59) hat kaum eine Chance, die Saison zu überleben.

Mit dem 20-Millionen-Einkauf von Williams-Juwel Franco Colapinto (21) im Januar hat Alpine-Berater Flavio Briatore (in einem Monat 75) die Zukunft seines Teams vorgegeben. Dazu gehört auch der Mercedes-Deal für 2026.

«1000 Menschen für zwei Piloten»

Briatore sagt zur aktuellen Lage klar: «Bei uns arbeiten über 1000 Menschen nur für zwei Fahrer. Und wer da im Cockpit keine Leistung bringt, der wird eben ersetzt!»

Doohan feierte seine GP-Premiere beim Finale 2024 in Abu Dhabi (15. Platz), weil man Ocon (Wechsel zu Haas) rauswarf. Bei den Bahrain-Tests hatte der Aussie gegen Teamkollege Pierre Gasly (29) keinen Stich. Der superschnelle Franzose kassiert rund acht Millionen Dollar im Jahr, Doohans Gehalt liegt bei 500'000 Dollar.