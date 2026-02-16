Darum gehts
- F1-Kalender 2026 umfasst 24 Rennen, Madrid neu, Imola entfällt
- Sprint-Rennen: Vier neue Orte, Europa gewinnt zusätzliche Veranstaltungen
- Max Verstappen siegte in 13 von bisher 24 Sprint-Rennen
Anders als im Reglement, das in grossem Umfang überarbeitet wurde, kams im Rennkalender 2026 nur zu wenig Bewegung. Wie letztes Jahr umfasst die neue F1-Saison 24 GP, wobei nur Madrid neu hinzukommt. Dafür wird in Imola nicht mehr gefahren. Mit dem Rennen in Monza bleibt Italien aber im Kalender. Der Startschuss in die neue Saison erfolgt zudem eine Woche früher als letztes Jahr, am 6. März 2026.
Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.
F1-Rennkalender 2026
|Runde
|Datum
|GP von
|1
|6.–8. März
|Australien, Melbourne
|2
|13.–15. März
|China, Shanghai
|3
|27.–29. März
|Japan, Suzuka
|4
|10.–12. April
|Bahrain, Sakhir
|5
|17.–19. April
|Saudi-Arabien, Jeddah
|6
|1.–3. Mai
|Miami, Miami
|7
|22.–24. Mai
|Kanada, Montreal
|8
|5.–7. Juni
|Monaco, Monte-Carlo
|9
|12.–14. Juni
|Katalonien, Barcelona
|10
|26.–28. Juni
|Österreich, Spielberg
|11
|3.–5. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|12
|17.–19. Juli
|Belgien, Spa
|13
|24.–26. Juli
|Ungarn, Hungaroring
|14
|21.–23. August
|Niederlande, Zandvoort
|15
|4.–6. September
|Italien, Monza
|16
|11.–13. September
|Spanien, Madrid
|17
|24.–26. September
|Aserbaidschan, Baku
|18
|9.–11. Oktober
|Singapur, Singapur
|19
|23.–25. Oktober
|USA, Austin
|20
|30. Oktober – 1. November
|Mexiko, Mexiko-Stadt
|21
|6.–8. November
|Brasilien, São Paulo
|22
|19.–21. November
|Las Vegas, Las Vegas
|23
|27.–29. November
|Katar, Lusail
|24
|4.–6. Dezember
|VAE, Abu Dhabi
Für Sommerferien bleibt den 22 Fahrern und ihren Teams dieses Jahr eine Periode von drei Wochen. Nach dem GP von Ungarn vom 26. Juli ruhen die Motoren, ehe sie für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte in Zandvoort (21.–23. August) wieder aufheulen.
Sprint-Kalender mit vier neuen Destinationen
Seit ihrer Einführung 2021 sorgten sie an ausgewählten Wochenenden für gerngesehene, zusätzliche Action. Auch 2026 gibts wieder sechs Sprintrennen, doch bleiben nur China und Miami vom letzten Jahr übrig. Spa, Austin, São Paulo und Lusail fallen alle weg, ersetzt werden sie durch Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Europa erhält dadurch ein zusätzliches Sprint-Spektakel.
|Datum
|Ort
|14. März
|China, Shanghai
|2. Mai
|USA, Miami
|23. Mai
|Kanada, Montreal
|4. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|22. August
|Niederlande, Zandvoort
|10. Oktober
|Singapur, Singapur
Obwohl diese Kurzrennen im Vergleich zu den normalen GP deutlich weniger Punkte einbringen, können sie für den Gewinn der WM dennoch von bedeutendem Wert sein. Vor allem, wenn man Verstappen heisst. Zwar verpasste der Niederländer vergangene Saison den fünften Titel knapp, dennoch ist der Sprint für ihn ein zuverlässiger Punktelieferant. Von bisher 24 Durchführungen raste er in 13 zum Sieg. Platz 2 teilt sich das McLaren-Duo Norris und Piastri mit je drei Erfolgen.