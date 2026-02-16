Die Formel 1 liefert schon wieder Schlagzeilen von der Rennstrecke. Während in Bahrain vorerst nur Testfahrten anstehen, verbleiben bis zum ersten GP der Saison 2026 nur noch wenige Wochen. Hier gibts den Kalender mit allen Rennen.

Anders als im Reglement, das in grossem Umfang überarbeitet wurde, kams im Rennkalender 2026 nur zu wenig Bewegung. Wie letztes Jahr umfasst die neue F1-Saison 24 GP, wobei nur Madrid neu hinzukommt. Dafür wird in Imola nicht mehr gefahren. Mit dem Rennen in Monza bleibt Italien aber im Kalender. Der Startschuss in die neue Saison erfolgt zudem eine Woche früher als letztes Jahr, am 6. März 2026.

F1-Rennkalender 2026

Runde Datum GP von 1 6.–8. März Australien, Melbourne 2 13.–15. März China, Shanghai 3 27.–29. März Japan, Suzuka 4 10.–12. April Bahrain, Sakhir 5 17.–19. April Saudi-Arabien, Jeddah 6 1.–3. Mai Miami, Miami 7 22.–24. Mai Kanada, Montreal 8 5.–7. Juni Monaco, Monte-Carlo 9 12.–14. Juni Katalonien, Barcelona 10 26.–28. Juni Österreich, Spielberg 11 3.–5. Juli Grossbritannien, Silverstone 12 17.–19. Juli Belgien, Spa 13 24.–26. Juli Ungarn, Hungaroring 14 21.–23. August Niederlande, Zandvoort 15 4.–6. September Italien, Monza 16 11.–13. September Spanien, Madrid 17 24.–26. September Aserbaidschan, Baku 18 9.–11. Oktober Singapur, Singapur 19 23.–25. Oktober USA, Austin 20 30. Oktober – 1. November Mexiko, Mexiko-Stadt 21 6.–8. November Brasilien, São Paulo 22 19.–21. November Las Vegas, Las Vegas 23 27.–29. November Katar, Lusail 24 4.–6. Dezember VAE, Abu Dhabi

Für Sommerferien bleibt den 22 Fahrern und ihren Teams dieses Jahr eine Periode von drei Wochen. Nach dem GP von Ungarn vom 26. Juli ruhen die Motoren, ehe sie für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte in Zandvoort (21.–23. August) wieder aufheulen.

Sprint-Kalender mit vier neuen Destinationen

Seit ihrer Einführung 2021 sorgten sie an ausgewählten Wochenenden für gerngesehene, zusätzliche Action. Auch 2026 gibts wieder sechs Sprintrennen, doch bleiben nur China und Miami vom letzten Jahr übrig. Spa, Austin, São Paulo und Lusail fallen alle weg, ersetzt werden sie durch Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Europa erhält dadurch ein zusätzliches Sprint-Spektakel.

Datum Ort 14. März China, Shanghai 2. Mai USA, Miami 23. Mai Kanada, Montreal 4. Juli Grossbritannien, Silverstone 22. August Niederlande, Zandvoort 10. Oktober Singapur, Singapur

Obwohl diese Kurzrennen im Vergleich zu den normalen GP deutlich weniger Punkte einbringen, können sie für den Gewinn der WM dennoch von bedeutendem Wert sein. Vor allem, wenn man Verstappen heisst. Zwar verpasste der Niederländer vergangene Saison den fünften Titel knapp, dennoch ist der Sprint für ihn ein zuverlässiger Punktelieferant. Von bisher 24 Durchführungen raste er in 13 zum Sieg. Platz 2 teilt sich das McLaren-Duo Norris und Piastri mit je drei Erfolgen.