Darum gehts
- F1-Kalender 2026 umfasst 22 Rennen, Madrid neu, Imola entfällt
- GP von Bahrain und Saudi-Arabien wegen Krieg abgesagt
- Sprint-Rennen: Vier neue Orte, Europa gewinnt zusätzliche Veranstaltungen
Anders als im Reglement, das in grossem Umfang überarbeitet wurde, kams im Rennkalender 2026 nur zu wenig Bewegung. Wie letztes Jahr umfasst die neue F1-Saison eigentlich 24 GP, weil im Nahen Osten jedoch Krieg herrscht, wurden die Rennen in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) abgesagt. Neu dabei ist dafür Madrid, das auf Kosten von Imola einen Platz im Rennkalender erhielt. Mit Monza verbleibt Italien aber im Kalender. Der Startschuss in die neue Saison erfolgte zudem eine Woche früher als letztes Jahr, am 6. März 2026.
Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.
Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.
F1-Rennkalender 2026
|Runde
|Datum
|GP von
|Sieger 2026
|1
|6.–8. März
|Australien, Melbourne
|George Russell (Mercedes)
|2
|13.–15. März
|China, Shanghai
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|3
|27.–29. März
|Japan, Suzuka
|4
|Geplant für 10.–12. April, wegen Kriegs abgesagt
|Bahrain, Sakhir
|/
|5
|Geplant für 17.–19. April, wegen Kriegs abgesagt
|Saudi-Arabien, Jeddah
|/
|6
|1.–3. Mai
|Miami, Miami
|7
|22.–24. Mai
|Kanada, Montreal
|8
|5.–7. Juni
|Monaco, Monte-Carlo
|9
|12.–14. Juni
|Katalonien, Barcelona
|10
|26.–28. Juni
|Österreich, Spielberg
|11
|3.–5. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|12
|17.–19. Juli
|Belgien, Spa
|13
|24.–26. Juli
|Ungarn, Hungaroring
|14
|21.–23. August
|Niederlande, Zandvoort
|15
|4.–6. September
|Italien, Monza
|16
|11.–13. September
|Spanien, Madrid
|17
|24.–26. September
|Aserbaidschan, Baku
|18
|9.–11. Oktober
|Singapur, Singapur
|19
|23.–25. Oktober
|USA, Austin
|20
|30. Oktober – 1. November
|Mexiko, Mexiko-Stadt
|21
|6.–8. November
|Brasilien, São Paulo
|22
|19.–21. November
|Las Vegas, Las Vegas
|23
|27.–29. November
|Katar, Lusail
|24
|4.–6. Dezember
|VAE, Abu Dhabi
Für Sommerferien bleibt den 22 Fahrern und ihren Teams dieses Jahr eine Periode von drei Wochen. Nach dem GP von Ungarn vom 26. Juli ruhen die Motoren, ehe sie für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte in Zandvoort (21.–23. August) wieder aufheulen.
Sprint-Kalender mit vier neuen Destinationen
Seit ihrer Einführung 2021 sorgten sie an ausgewählten Wochenenden für gerngesehene, zusätzliche Action. Auch 2026 gibts wieder sechs Sprintrennen, doch bleiben nur China und Miami vom letzten Jahr übrig. Spa, Austin, São Paulo und Lusail fallen alle weg, ersetzt werden sie durch Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Europa erhält dadurch ein zusätzliches Sprint-Spektakel.
|Datum
|Ort
|Sieger 2026
|14. März
|China, Shanghai
|George Russell (Mercedes)
|2. Mai
|USA, Miami
|23. Mai
|Kanada, Montreal
|4. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|22. August
|Niederlande, Zandvoort
|10. Oktober
|Singapur, Singapur
Obwohl diese Kurzrennen im Vergleich zu den normalen GP deutlich weniger Punkte einbringen, können sie für den Gewinn der WM dennoch von bedeutendem Wert sein. Vor allem, wenn man Verstappen heisst. Zwar verpasste der Niederländer vergangene Saison den fünften Titel knapp, dennoch ist der Sprint für ihn ein zuverlässiger Punktelieferant. Von bisher 25 Durchführungen raste er in 13 zum Sieg. Platz 2 teilt sich das McLaren-Duo Norris und Piastri mit je drei Erfolgen.