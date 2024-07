Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Stefan Strähnz ist ab Oktober der neue Programmdirektor bei Kick-Sauber.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Kick-Sauber gibt am Freitag bekannt, dass Stefan Strähnz die neu geschaffene Position des Programmdirektors ab Oktober bekleiden wird. Er kommt von Mercedes, wo er 13 Jahre in diversen strategischen und organisatorischen Funktionen tätig war, zuletzt im Bereich «Cost and Commercial».

Den Hinwiler Rennstall soll Strähnz vor allem für den Einstieg von Audi ab 2026 vorbereiten. «Stefan wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die Gesamteffizienz des Teams zu steigern und uns auf unserem Weg zur Optimierung der Finanzvorschriften vorzubereiten, wenn wir das Audi-F1-Werksteam werden», wird CEO Andreas Seidl (48) in der Mitteilung zitiert.

Strähnz bringt 20 Jahre an Erfahrung im Formel-1-Zirkus mit, arbeitete unter anderem für Toyota, Renault und Lotus. «Ich bin extrem stolz und freue mich, die talentierten Menschen bei Sauber auf unserem Weg zum Audi-F1-Werksteam zu begleiten.» Er werde alle seine Erfahrungen und Energie in das Projekt stecken, um für «nachhaltigen Erfolg auf und neben der Strecke» zu sorgen.