Alpine-Launch in Barcelona
Hier kommen die Fahrer mit Teamchef Briatore an

Das Alpine-Team kommt für die Präsentation des neuen F1-Autos in Barcelona an. Die Testfahrten werden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya stattfinden.
Publiziert: 19:06 Uhr
Motorsport
