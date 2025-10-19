DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Extremsport
Extremsport: Übler Sturz von Adolf Silva beim Red Bull Rampage
Er bleibt regungslos liegen
Übler Sturz von Adolf Silva beim Red Bull Rampage
Übler Sturz von Adolf Silva beim Red Bull Rampage. Der Spanier bleibt regungslos liegen und muss mit dem Heli abtransportiert werden.
Publiziert: vor 21 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Extremsport
1:11
Bei starkem Wind in Dänemark
Kitesurfer zeigen wilde Tricks
1:22
Rekordversuch scheitert knapp
Schwimmer begegnet Orcas und Delfinen
1:20
Vor Everest-Weltrekordversuch
Karl Egloff trainiert bereits 4 Wochen im Himalaya
0:55
Flug mit 260 km/h
Extremsportler springt vom Kilimandscharo
1:28
Mit knapp 250 km/h
Für diesen Stunt riskieren diese zwei Skydiver ihr Leben
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen