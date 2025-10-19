DE
FR
Abonnieren

Er bleibt regungslos liegen
Übler Sturz von Adolf Silva beim Red Bull Rampage

Übler Sturz von Adolf Silva beim Red Bull Rampage. Der Spanier bleibt regungslos liegen und muss mit dem Heli abtransportiert werden.
Publiziert: vor 21 Minuten
Teilen
Kommentieren
Extremsport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen