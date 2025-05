Herzlich willkommen zum Weltrekordversuch!

Extremsportler Karl Egloff startet am Freitag, 23. Mai um 14.15 Uhr (Schweizer Zeit) seinen waghalsigen Rekordversuch am Mount Everest – ohne Sauerstoff, in unter 24 Stunden rauf und runter.

Die Spannung steigt, das Wetterfenster steht. Jetzt zählt jede Minute. Blick hält dich auf dem Laufenden!