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Zu nervös für Gold
Nati war wie Katzen in einem Zimmer voller Schaukelstühle

Dino Kessler analysiert, warum die Schweizer Nationalmannschaft ausgerechnet im entscheidenden Spiel nicht abrief, was sie konnte, und warum der Rücktritt von Verbandspräsident Urs Kessler kein Zufall ist.
Publiziert: 11:54 Uhr
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
K.o.-Phase
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
K.o.-Phase
Abstieg
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Schweiz
Schweiz
Eishockey-WM 2026
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