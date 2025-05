Wars das mit der WM? NHL-Star erleidet schwere Schnittverletzung an der Hand

In fünf Tagen startet die WM in Stockholm und Herning. Das Turnier geht vielleicht ohne NHL-Star William Eklund über die Bühne. Der Schwede zog sich beim Vorbereitungsspiel gegen Tschechien eine schwere Schnittverletzung an der Hand zu und musste ins Spital.

Publiziert: vor 9 Minuten