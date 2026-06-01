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WM
Ganze Halle singt Happy Birthday für Roman Josi
Im Zürcher Volkshaus
Nati-Fans singen Happy Birthday für Silberheld Josi (36)
Bei der Medaillenfeier in Zürich singt die ganze Halle Happy Birthday für Roman Josi.
Publiziert: 19:03 Uhr
|
Aktualisiert: 19:19 Uhr
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