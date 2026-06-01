DE
FR
Abonnieren

Im Zürcher Volkshaus
Nati-Fans singen Happy Birthday für Silberheld Josi (36)

Bei der Medaillenfeier in Zürich singt die ganze Halle Happy Birthday für Roman Josi.
Publiziert: 19:03 Uhr
|
Aktualisiert: 19:19 Uhr
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen