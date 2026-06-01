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Niederreiter kämpferisch
«Die Aufgabe unserer Generation den Chübel heimzuholen!»

Nino Niederreiter holt an der Heim-WM in der Schweiz zum fünften Mal die Silbermedaille. Trotzdem gibt er sich an der Medaillenfeier kämpferisch.
Publiziert: 19:19 Uhr
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