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WM
«Die Aufgabe unserer Generation den Chübel heimzuholen!»
Niederreiter kämpferisch
«Die Aufgabe unserer Generation den Chübel heimzuholen!»
Nino Niederreiter holt an der Heim-WM in der Schweiz zum fünften Mal die Silbermedaille. Trotzdem gibt er sich an der Medaillenfeier kämpferisch.
Publiziert: 19:19 Uhr
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