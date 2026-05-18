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Nati-Fans aus dem Häuschen
Am Public Viewing geht bei Kantersieg die Post ab

Von einem ruhigen Montagabend ist hier nichts zu sehen. Die Hockey-Schweiz kommt nicht mehr aus dem Feiern raus. Der Kantersieg gegen den grossen Nachbarn schmeckt besonders süss.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
3
9
9
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
3
Österreich
Österreich
2
5
6
4
Lettland
Lettland
2
0
3
5
USA
USA
3
-2
3
6
Ungarn
Ungarn
2
-5
0
7
Großbritannien
Großbritannien
2
-7
0
8
Deutschland
Deutschland
3
-9
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
3
12
9
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
3
3
7
3
Slowakei
Slowakei
2
4
6
4
Norwegen
Norwegen
2
3
3
5
Schweden
Schweden
3
1
3
6
Slowenien
Slowenien
2
-3
2
7
Italien
Italien
2
-9
0
8
Dänemark
Dänemark
3
-11
0
Playoffs
Abstieg
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