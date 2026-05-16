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Meier über Geduldsspiel
«Wir wussten, irgendwann wird es passieren»

In 30 Minuten 30 Schüsse aufs Tor – und kein Treffer. Dann bricht die Nati den Bann und fährt den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Heim-WM ein – 4:2 gegen Lettland. Timo Meier schickt mit seinem Tor die Nati auf die Siegerstrasse.
Publiziert: 16.05.2026 um 23:41 Uhr
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Aktualisiert: 16.05.2026 um 23:58 Uhr
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Marcel AllemannReporter Eishockey
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