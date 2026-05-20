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Herrliches Zusammenspiel
Meier und Egli schrauben Ösi-Abwehr auseinander

It's Timo-Time und die Schweiz geht mit 2:0 in Führung. Dominik Egli legt die Scheibe perfekt in den rechten Bullykreis und Timo Meier bezwingt David Kickert auf der Stockhandseite.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
18
12
2
Finnland
Finnland
3
9
9
3
Österreich
Österreich
4
-2
9
4
Ungarn
Ungarn
3
0
3
5
USA
USA
3
-2
3
6
Lettland
Lettland
3
-2
3
7
Deutschland
Deutschland
3
-9
0
8
Großbritannien
Großbritannien
3
-12
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
5
10
2
Kanada
Kanada
3
12
9
3
Slowakei
Slowakei
3
5
8
4
Norwegen
Norwegen
3
7
6
5
Schweden
Schweden
3
1
3
6
Slowenien
Slowenien
3
-4
3
7
Dänemark
Dänemark
3
-11
0
8
Italien
Italien
4
-15
0
Playoffs
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