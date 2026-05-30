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Final, wir kommen!
Riat sorgt für den nächsten Jubelsturm in Zürich

Riat setzt im zweiten Drittel noch einen drauf und stellt auf 4:0. Vor der Swiss Life Arena brechen alle Dämme.
Publiziert: vor 43 Minuten
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