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WM
Eishockey: Riat sorgt mit 4:0 für den nächsten Jubelsturm
Final, wir kommen!
Riat sorgt für den nächsten Jubelsturm in Zürich
Riat setzt im zweiten Drittel noch einen drauf und stellt auf 4:0. Vor der Swiss Life Arena brechen alle Dämme.
Publiziert: vor 43 Minuten
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