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Direkt nach dem 0:1
Enttäuschte Schweiz-Fans verlassen die Fanzone

Die Schweiz verliert den WM-Final gegen Finnland nach Verlängerung. Enttäuschte Schweiz Fans verlassen direkt nach dem Tor das Festzelt.
Publiziert: 31.05.2026 um 23:21 Uhr
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