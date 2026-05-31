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WM
WM-Final: Schweizer Fans verlassen die Fanzone
Direkt nach dem 0:1
Enttäuschte Schweiz-Fans verlassen die Fanzone
Die Schweiz verliert den WM-Final gegen Finnland nach Verlängerung. Enttäuschte Schweiz Fans verlassen direkt nach dem Tor das Festzelt.
Publiziert: 31.05.2026 um 23:21 Uhr
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