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Die Halle bebt!
Suter drückt die Scheibe zum 1:0 über die Linie

Achtung, fertig, los! Lediglich 123 Sekunden benötigt die Eishockey-Nati, um bei ihrem WM-Auftakt die Swiss Life Arena ein erstes Mal in ein Tollhaus zu verwandeln.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
2
3
1
Schweiz
Schweiz
1
2
3
3
Österreich
Österreich
0
0
0
3
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
3
Ungarn
Ungarn
0
0
0
3
Lettland
Lettland
0
0
0
7
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
7
USA
USA
1
-2
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
1
3
3
2
Kanada
Kanada
1
2
3
3
Italien
Italien
0
0
0
3
Norwegen
Norwegen
0
0
0
3
Slowakei
Slowakei
0
0
0
3
Slowenien
Slowenien
0
0
0
7
Schweden
Schweden
1
-2
0
8
Dänemark
Dänemark
1
-3
0
Playoffs
Abstieg
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