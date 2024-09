1/5 Du willst hinters MySports-Mikrofon? Dann musst du sie überzeugen: MySports-Moderatorin Daniela Milanese, ...

Du willst deine Chance im Casting von Blick und MySports packen und zur neuen Hockey-Stimme der Schweiz werden? Dann gibt es an diesem Quartett kein Vorbeikommen.

Zusammen mit den Blick-Lesern entscheiden sie über dein Glück: MySports-Moderatorin Daniela Milanese, MySports-Kommentator Thomas Rottmeier, Blick-Eishockey-Chef und Ex-Hockey-Profi Dino Kessler sowie MySports-Experte, Spieleragent und Ex-Hockey-Profi Sven Helfenstein.

Die prominente Jury nimmt dich unter die Fittiche – und zwar von Beginn weg. Aus allen Bewerbungen (Einsendeschluss 30. September) sieben sie die besten aus und ermitteln in Verbindung mit dem Online-Voting der Blick-Leser die Top 5.

Die Top 5 treten vor der Jury auf

Dann kommts zum Treffen mit dem illustren Quartett: Bis zum 30. Oktober werden die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten nach Erlenbach ZH ins MySports-Studio eingeladen und treten vor der Jury auf. Anschliessend bestimmen die vier Experten die beiden Finalist(inn)en.

Diese werden am 22. November im Rahmen der National-League-Runde zu einem entscheidenden Duell eingeladen und den Knüller Bern – Davos (Blick-Live-Spiel) live kommentieren. In einer Kombination zwischen Jury-Entscheid und Online-Voting entscheidet sich anschliessend, wer das neue MySports-Supertalent am Mikrofon ist und in einem ersten Schritt als freier Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin für MySports im Einsatz stehen wird.

Du willst dich der Jury stellen? Dann bewirb dich gleich hier unter diesem Link.