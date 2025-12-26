DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
Spengler Cup
Spengler Cup: Rathgeb verschwindet kopfüber hinter der Bande
Nach Check von Raska
Rathgeb verschwindet kopfüber hinter der Bande
Fribourgs Rathgeb verschwindet nach einem Check von Prags Raska kopfüber hinter der Bande.
Publiziert: vor 39 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Spengler Cup 2025
5:57
Spengler Cup Today
Team aus NHL-Talentschmiede
Diese US-Boys wollen das Turnier in Davos aufmischen
4:30
Spengler Cup Today
«Wir holen ihn uns wieder»
Gottéron muss Spengler-Cup-Pokal zurückgeben
1:36
Erster Titel im letzten Jahr
Sprunger gibt dem HCD den Spengler-Cup-Pokal zurück
0:00
Eishockey auf Top-Niveau
Spengler Cup 2025
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
HC Sparta Prag
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen