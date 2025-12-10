DE
FR
Abonnieren

Team aus NHL-Talentschmiede
Diese US-Talente wollen das Turnier in Davos aufmischen

Zum ersten Mal in der über 100-jährigen Geschichte des Spengler Cups tritt ein Team aus ausgewählten College-Hockeyspielern der NCAA an. Die NCAA gilt als Talentschmiede. Können sie in Davos für die Sensation sorgen?
Publiziert: 13:43 Uhr
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Spengler Cup 2025
In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen