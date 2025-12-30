DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
Spengler Cup
Spengler Cup: College-Boys begeistern mit Buebetrickli gegen Prag
Bei Sieg gegen Prag
College-Boy Fink schafft Buebetrickli gegen Kovar
Beim Sieg der US Collegiate Selects gegen Prag verzückt Aiden Fink bei seinem Treffer zum 4:2 mit einem Buebetrickli.
Publiziert: 17:35 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Spengler Cup 2025
4:37
Spengler Cup Today
Kids Day überrascht Profis
Sind diese Knirpse die Spengler-Cup-Stars von morgen?
5:06
Spengler Cup Today
Einblick bei Unparteiischen
Ein Head-Schiri hat den Spengler Cup schon gewonnen
3:32
Spengler Cup Today
Extra dafür angereist
Darum drückt dieser Walliser der US-Auswahl die Daumen
1:32
Jung nach Pleite gegen US-Boys
«Wir müssen gegen Kanada viel intelligenter spielen»
5:57
Spengler Cup Today
Team aus NHL-Talentschmiede
Diese US-Boys wollen das Turnier in Davos aufmischen
In diesem Artikel erwähnt
HC Sparta Prag
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen