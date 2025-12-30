DE
Bei Sieg gegen Prag
College-Boy Fink schafft Buebetrickli gegen Kovar

Beim Sieg der US Collegiate Selects gegen Prag verzückt Aiden Fink bei seinem Treffer zum 4:2 mit einem Buebetrickli.
Publiziert: 17:35 Uhr
Spengler Cup 2025
