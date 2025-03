1/4 Estelle Duvin ist Topskorerin des SC Bern und auch der Women's League. Foto: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Zum zweiten Mal in Folge schwingt Estelle Duvin als beste Skorerin der Women’s League obenauf. «Das bedeutet, dass auch diese Saison gut läuft für mich», sagt die überglückliche Französin mit einem Lächeln. Jetzt gehe es aber erst richtig los mit den Halbfinals, wo Bern ab Samstag auf Ambri trifft. «Wir wollen so weit kommen wie möglich», gibt sie schon mal eine Ansage durch.

Duvin spielt bereits ihre dritte Saison in der Schweiz. Nach einer Saison bei Bomo wurden die Thunerinnen 2023 in den SC Bern integriert. Die Unterstützung des Klubs sei spürbar. Der 28-Jährigen, die sich voll aufs Hockey fokussieren kann, ist auch eine Entwicklung der Liga nicht verborgen geblieben.

«Unsere Women’s League ist eine der besten in Europa geworden. Immer mehr Spielerinnen möchten hierherkommen», so Duvin, «sie ist kompetitiver und spannender geworden.» Was vielleicht mit ein Grund ist, dass die SCB- und Nati-Stürmerin nicht mehr auf jene Skorerwerte der letzten Saison gekommen ist. Da trumpfte sie mit 67 Punkten (35 Tore/32 Assists) auf, heuer sind es in der Regular Season 54 Punkte (23/31).

Von der PostFinance gab es für die Women’s League einen Pauschalbetrag von 150’000 Franken, der unter den acht Teams der Women’s League gleichermassen aufgeteilt wird. Für deren Nachwuchs, wie die PostFinance mitteilt. Mit dieser Massnahme soll dazu beigetragen werden, die Professionalisierung des Frauen-Eishockeys in der Schweiz voranzutreiben und die Liga als Ganzes zu stärken.