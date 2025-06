1/8 Da gibt es einiges zu besprechen: Die Verträge der beiden aufstrebenden Nati-Stürmer Simon Knak (l.) und Ken Jäger laufen aus. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es ist ein Fakt, dass Schweizer Topspieler mit auslaufenden Verträgen immer früher von Klubs angegangen werden. Eine Vorlaufzeit von über einem Jahr ist mittlerweile normal, denn kein Sportchef will gegenüber einem Mitkonkurrenten zu spät sein. Da gleich bei sieben aktuellen WM-Silberhelden im Frühling 2026 das Arbeitspapier ausläuft, herrscht bereits in diesem Sommer Hektik auf dem Markt. «Ich rechne mit einem heissen Juni», sagt Agent Sven Helfenstein (42). Für die Silberhelden ist jetzt der optimale Zeitpunkt, ihr Silber zu vergolden.

«Es ist schon verrückt, wie alles immer noch früher wird, weil es diesbezüglich keine Regeln gibt in der Schweiz. Es ist sicher nicht optimal, aber es ist, wie es ist, und so arbeiten wir eben damit», sagt Davos-Sportchef Jan Alston (56). Das sehen auch viele seiner Berufskollegen so. Aber zurückstecken will natürlich trotzdem keiner.

Und schon gar nicht Alston. Mit Sandro Aeschlimann, Michael Fora und Simon Knak muss er gleich um drei Silberhelden, deren Verträge im kommenden Frühling auslaufen, kämpfen. «Vertragsverlängerungen von unseren Schlüsselspielern stehen im Vordergrund», sagt er. Er soll sich aber auch für zwei andere WM-Fahrer interessieren: Lausanne-Stürmer Ken Jäger, der aus Davos stammt. Und Langnau-Topskorer Dario Rohrbach, der zwar an der WM Nino Niederreiter weichen musste und nicht zum Einsatz kam, aber dennoch eine der grossen Entdeckungen der Saison war. Rohrbach ist wie Fora und Knak Kunde bei Helfenstein.

So sieht die Ausgangslage der Silberhelden aus

Sandro Aeschlimann (30, Goalie, Davos)

Etwas überraschend hat sich der dritte WM-Goalie entschieden, seinen noch bis 2027 laufenden Vertrag mittels Ausstiegsklausel auf 2026 zu kündigen. Nicht, um den HCD zwingend zu verlassen, sondern um seinen Marktwert zu testen. Mit dem SCB wird auch ein erster spannender Interessent gehandelt.

Dominik Egli (26, Verteidiger, Frölunda)

Das schwedische Spitzenteam Frölunda würde den kreativen Verteidiger gern halten, aber es ist wahrscheinlich, dass er 2026 in die Schweiz zurückkehrt. Hier findet er einen umfangreichen Markt vor, und nur die finanzkräftigen Topteams kommen als Abnehmer infrage.

Michael Fora (29, Verteidiger, Davos)

Ein Nati-Verteidiger im besten Alter, der an der WM die beste Plus-Bilanz des gesamten Turniers hatte (+13), ist ein gefragter Mann. Würde er nur auf sein Herz hören, würde er zu Ambri zurückkehren. Spielen aber auch finanzielle Überlegungen mit, wird er in Davos bleiben oder bei einem anderen Topklub unterschreiben.

Ken Jäger (27, Stürmer, Lausanne)

Nimmt seine sechste Saison mit Lausanne in Angriff, und die ambitionierten Waadtländer würden lieber heute als morgen mit dem Davoser verlängern. Aber auch der HCD hat grosses Interesse an der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Weitere Optionen sind Bern und Zug.

Simon Knak (23, Stürmer, Davos)

Hat an der WM begeistert, nun sollen auch in der Liga die nächsten Schritte folgen. Aber wo? Mit einer Verlängerung beim HCD oder an einem anderen Ort? Beim Draft der Nashville Predators aus dem Jahr 2021 werden auch Nordamerika und die NHL stets Optionen sein. Es ist aber Teil seines Karriereplans, zuerst hierzulande zu reifen.

Tyler Moy (29, Stürmer, SCRJ Lakers)

Bis anhin gelang Rappi das Kunststück, Jahr für Jahr seinen Stürmerstar zu halten. Doch da war dieser auch noch kein WM-Spieler und schon gar kein Silberheld und WM-Topskorer. Würde Moy nochmals bei den Lakers verlängern, wäre dies daher eine Sensation. Viel grösser ist die Chance, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um weiterzuziehen. Wird der Schweiz-Amerikaner gar in der NHL zum Thema?

Sandro Schmid (24, Stürmer, Fribourg)

Hat seinen 2025 ausgelaufenen Vertrag lediglich um ein Jahr verlängert. Der neue Trainer Roger Rönnberg hält grosse Stücke auf ihn und hat ihn zum Bleiben überredet, obschon den Freiburger auch eine Luftveränderung gereizt hätte. SCB-Sportdirektor Martin Plüss ist Schmids ehemaliger Agent. Seit Plüss diesen Job aufgegeben hat, ist Schmid ohne Berater unterwegs. Um bei Plüss früher oder später einen SCB-Vertrag zu unterschreiben?

Fast-Silberheld Dario Rohrbach (26, Stürmer, SCL Tigers)

Auch Dario Rohrbach stand im WM-Aufgebot. Der Stürmer der SCL Tigers ist zwar kein Silberheld, weil er nicht zum Einsatz kam. Trotzdem wird es für Langnau schwierig bis unmöglich, ihn zu halten. Mit den finanziellen Möglichkeiten der Mitbieter können die Emmentaler nicht konkurrenzieren. Davos, Bern, vielleicht auch Genf, Lausanne, Zug, der ZSC oder Lugano könnten mögliche Abnehmer sein. Kampflos geben die Tigers ihn allerdings nicht auf.