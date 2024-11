Die Visp-Spieler müssen ihre Taschen in die St. Jakob-Arena tragen, vor dem Duell gegen Basel. Der Grund: Ihr Teambus hat den Tram-Verkehr lahmgelegt und kommt nicht mehr vom Fleck.

Visp-Car legt Tram-Verkehr in Basel lahm

Visp-Car legt Tram-Verkehr in Basel lahm

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Plötzlich geht nichts mehr. Kurz vor dem Ziel, der St. Jakob-Arena in Basel, kommt der Teambus des EHC Visp nicht mehr vom Fleck. Er hat sich auf dem Grünstreifen der Tramschienen bei der Haltestelle St. Jakob festgefahren. Der Car ist auch ein Tram.

Der Chauffeur kennt eigentlich den Weg zur Eishalle, doch er erwischt nicht den richtigen Abzweiger und landet mitten auf den Gleisen. Er habe das Malheur erst bemerkt, als es schon zu spät ist, sagt Trainer Heinz Ehlers nach dem Match. «Die Spieler haben noch versucht, mit vereinten Kräften den Bus wegzustossen», erzählt der Däne, «aber sie hatten keine Chance.»

Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als ihre Taschen aus dem Car zu holen, sie zu schultern und zu Fuss die letzten 250 Meter bis zum Stadion zu gehen. Mittlerweile ist die Polizei schon vor Ort. Wie der Team-Bus jedoch in der Zwischenzeit von den Gleisen geholt worden, das entzieht sich Ehlers Kenntnis.

Die Mannschaft jedenfalls hat sich nach der 1:2-Niederlage gegen den EHC Basel wieder mit dem gleichen Car auf die Heimfahrt gemacht. In seinen 19 Jahren als Trainer, so muss der 58-Jährige schmunzeln, habe er so etwas wirklich noch nie erlebt.