Nach einer Krebsdiagnose war für Patrick Obrist nicht mehr ans Eishockeyspielen zu denken. Nun gibt der Stürmer des EHC Olten am Samstag sein Comeback in der Swiss League.

Darum gehts Patrick Obrist spielt am Samstag mit dem EHC Olten gegen die GCK Lions

Nach Lymphdrüsenkrebs kämpfte er sich zurück in die Swiss League

Nach Lymphdrüsenkrebs kämpfte er sich zurück in die Swiss League

Seit November krebsfrei, wird Obrist erstmals als Captain antreten

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Good News beim EHC Olten: Stürmer Patrick Obrist (32) kehrt am kommenden Samstag gegen die GCK Lions auf das Eis der Swiss League zurück. Das schreibt der Siebte der zweiten Schweizer Liga in einer Mitteilung.

Es dürfte ein emotionales Comeback werden: Bei Obrist wurde im Sommer Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Nach der niederschmetternden Nachricht war ans Eishockeyspielen vorerst nicht mehr zu denken, stattdessen musste er sich einer Chemotherapie unterziehen. Dabei nahm der österreichische Nationalspieler von Beginn weg eine kämpferische Haltung ein: «Ich sah das Ganze als Playoff-Serie an. Es wird gute und schlechte Tage geben, aber ich werde als Sieger daraus hervorgehen», sagte er im Dezember gegenüber Blick.

Premiere als Captain

Gleichzeitig sprach er damals von einer unglaublichen Unterstützung: Zahlreiche aktuelle und ehemalige Weggefährten hätten sich beim Ex-Rappi- und -Kloten-Spieler gemeldet, darunter auch viele, mit denen er kaum noch Kontakt hatte. Besonders geschätzt hat er auch den Austausch mit dem ehemaligen Eishockeyspieler Corsin Camichel und dem Skifahrer Niels Hintermann. Beide sind während ihrer Karriere ebenfalls an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und haben ihn erfolgreich hinter sich gelassen.

Seit November ist auch Obrist krebsfrei. Bald nach dieser «Gefühlsexplosion», wie er diese Nachricht beschreibt, kehrte er auf das Eis zurück. Ende Dezember betonte er: «Der Wunsch wäre es, noch diese Saison wieder zu spielen, aber ich werde nichts überstürzen.» Früher als gedacht wird dieser Wunsch nun also in Erfüllung gehen.

Dabei wird Obrist auch erstmals mit dem C auf der Brust auflaufen: Kurz vor seiner Krebsdiagnose ist er vom Oltner Staff zum Captain ernannt worden – eine Funktion, die er jetzt endlich auch auf dem Eis ausüben kann.

