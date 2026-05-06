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«Zug wurde mein Zuhause»
EVZ-Urgestein verlässt Klub nach zwölf Jahren und 660 Spielen

Dominik Schlumpf und der EV Zug gehen getrennte Wege, der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Sollte er seine Karriere komplett beenden, würde ihm eine spezielle Ehre zuteil.
Publiziert: 06.05.2026 um 11:50 Uhr
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Nach zwölf Saisons und 660 Spielen: Dominik Schlumpf verlässt den EV Zug.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus
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Cédric HeebRedaktor Sport

Beim EV Zug geht eine Ära zu Ende: Dominik Schlumpf verlässt die Zentralschweizer nach zwölf Saisons und nach 660 Partien. Der auslaufende Vertrag des 35-Jährigen wurde nicht verlängert.

«Ich blicke mit grosser Dankbarkeit auf meine zwölf Jahre beim EVZ zurück und Zug ist für mich zu einem Zuhause geworden», wird Schlumpf in der Medienmitteilung zitiert. General Manager Reto Kläy bedankt sich beim Verteidiger, der 2021 und 2022 Teil der Meister-Mannschaft war, für dessen Einsatz: «Die Verdienste von Dominik für den EVZ sind riesig.»

Ob Schlumpf nochmals irgendwo anders unterschreibt, sei noch nicht klar. Sollte er aber seine Karriere komplett beenden, würde sein Trikot mit der Nummer 18 unters Hallendach des Stadions gezogen, wie der Klub schreibt. «Dann hätte Schlumpf vier der fünf geforderten Kriterien (10 Jahre 1. Mannschaft EVZ, Schweizermeister mit dem EVZ, 50 Spiele mit der A-Nati, Ende der Profikarriere beim EVZ) erfüllt.»

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